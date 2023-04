Insektenkundliche Wanderung in Niederscheld

Dillenburg-Niederscheld. Die Vogelschutzgruppe Niederscheld lädt zu einer botanischen / insektenkundlichen Wanderung für Sonntag, 14. Mai. Beginn ist um 9.30 Uhr an der Grillhütte Hustenbach in Niederscheld. Im Anschluss an die circa eineinhalbstündige Wanderung lädt der Verein die Teilnehmer in die Schutzhütte der Vogelschutzgruppe ein. Der Weg zum Freizeitzentrum Hustenbach ist ab der Hauptstraße ausgeschildert. Die Teilnahme ist kostenlos.