Interkultureller KochTreff in Dillenburg

Dillenburg. Der KleiderTreff Dillenburg lädt zu interkulturellen Kochtreffs ein. Ziel ist, gemeinsam Gerichte aus aller Welt kochen, neue Menschen kennenlernen, miteinander essen und einen zusammen einen schönen Abend verbringen. Der erste Kochtreff im Domizil auf dem Hüttenplatz findet am Donnerstag, 9. März, statt. Von 16 bis 19 Uhr, sind ausschließlich Mädchen und Frauen ab 14 Uhr eingeladen. Die weiteren Treffs am 4. Mai, 6. Juli, 7. September, 2. November und 7. Dezember sind für alle Interessierten offen. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 06441-9026236 oder E-Mail an l.wuensche@caritas-wetzlar-lde.de wird gebeten.