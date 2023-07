Jugendfeuerwehr Nanzenbach feiert Jubiläum

Dillenburg-Nanzenbach. Feuerwehrmann werden – das wäre toll! Diesen Wunsch hatten bereits Ende 1982 zahlreiche Nanzenbacher Jugendliche. Mit Unterstützung der erwachsenen Feuerwehrleute wurde die Gründung der Jugendfeuerwehr vorbereitet. Am 15. November 1983 fand dann die offizielle Gründungsversammlung im Feuerwehrgerätehaus Nanzenbach statt. Das 40- jährige Bestehen feiern die Mädchen und Jungen mit ihren Gästen am Samstag, 15. Juli, ab 11 Uhr am Gerätehaus.