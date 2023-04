Jumping-Workshop beim TV Dillenburg

Dillenburg. Der TV Dillenburg bietet wieder am Samstag, 29. April, einen Jumping Fitness Workshop an. Jumping Fitness verbessert Beweglichkeit, Koordination und stärkt den Gleichgewichtssinn. Der Workshop findet von 15 bis 17 Uhr in der Jahnturnhalle statt. Bequeme Kleidung, feste Turnschuhe, Handtuch und ein Getränk müssen mitgebracht werden. Die Kursgebühr beträgt 10 Euro. Anmeldung sind telefonisch unter 0178-6973869 bei Gundi Müller möglich.