Katholische Kantorei beginnt mit Proben für Adventskonzert

Im katholischen Pfarrsaal am Wilhelmsplatz startet am Samstag, 15. Juli, von 15 bis 17.30 Uhr die erste Probe. In der zweiten Probe am Samstag, 22. Juli findet auch Stimmbildung statt. Beginn ist um 14.45 bis 18 Uhr. Interessenten können sich auch vorab unter Telefon 02771-2637655 oder j.dreher@katholischanderdill.de mit Kantor Dreher in Verbindung setzen.