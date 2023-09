Katholische Kirche an der Dill gibt sieben Kirchorte auf

Das katholische Gemeindezentrum mit Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus in Sinn soll verkauft werden. Zunächst wird das Pfarrhaus noch für die Kinderbetreuung gebraucht. Die katholische Kita muss saniert und umgebaut werden.

Die Gemeinde „Zum guten Hirten an der Dill“ will zehn von 37 Gebäuden verkaufen oder umnutzen. In welchen Orten Kirchen, Pfarr- und Gemeindehäuser wegfallen.