Kaufmännische Schulen Dillenburg laden ein

Auch wenn die Veranstaltung selbst unter dem Motto "50 Jahre Abitur am BG" stattfindet, werden natürlich auch alle weiteren Schulformen und Zusatzangebote der KSDill präsentiert. Das Angebot richtet sich also nicht nur an die goldenen und silbernen Abiturienten aus dem Jahr 1973 und 1998, sondern an alle ehemaligen und zukünftigen Schüler, Kollegen der abgebenden Schulen, Ausbildungsbetriebe der Region, Freunde und Partner der Schule sowie die Öffentlichkeit.