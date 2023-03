„Kinder im Garten“ startet wieder

Dillenburg-Oberscheld. „Kinder im Garten“ heißt eine sehr erfolgreiche Aktion, die der Obst- und Gartenbauverein Oberscheld im März wieder neu startet. Es geht dabei um Aktionen für Kinder, die durch die Corona-Pandemie eingeschränkt waren. Die Kinder sollen für die Gartenarbeit begeistert werden und auf spielerische Art Obst und Gemüse kennenlernen. Auch sollen sie sensibel werden für den Umgang mit Pflanzen und Insekten. Vor allem sollen sie Spaß haben. Das Angebot richtet sich an Grundschulkinder der 1. bis 4. Klasse. Im letzten Jahr wurden unter anderem Bienenhotels aus Dosen gebastelt und vieles rund um den Apfel war zu lernen. Für März bis Oktober haben Anke und Petra wieder für jeden Monat ein spannendes Programm vorbereitet. Die Termine sind immer an einem Mittwoch im Monat, jeweils von 15 bis 16 Uhr im Lehrgarten. Los geht es am Mittwoch, 22. März, mit „Wir säen Kresseköpfe“. Wer dabei sein möchte, kann sich bei Anke unter Telefon 01573 2412095 anmelden.