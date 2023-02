Auch im Dillgebiet geht der Karneval auf die Zielgerade

Bestens besucht: Zum Kinderfasching verwandelt sich das Burger Bürgerhaus in eine große Narrhalla. (© Siegfried Gerdau)

Bestens besucht: Zum Kinderfasching verwandelt sich das Burger Bürgerhaus in eine große Narrhalla. (© Siegfried Gerdau)

Zum Endspurt der fünften Jahreszeit feiern auch die Jüngsten in Burg und Oberscheld ausgelassen. In Herborn stürmen die Narren das Rathaus – und in Sinn gehen sie eiskalt baden.