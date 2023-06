Kinderhilfe L`Esperance bei der Dillenburger Adventmeinde

Dillenburg. Der Gründer der Kinderhilfe L`Esperance, Paul Kowoll, ist am Samstag, 1. Juli, in der Adventgemeinde Dillenburg zu Gast. Im Rahmen des Gottesdienstes um 10 Uhr übernimmt er die Predigt und um 14 Uhr informiert er über die Arbeit von L`Esperance. Gäste sind bei der Adventgemeinde in der Rotebergstraße 6 willkommen. Die Kinderhilfe L`Esperance hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht, Waisenkindern in Afrika und Südamerika in kleinen Hausgemeinschaften wieder die Geborgenheit und Wärme einer Familie zu schenken.