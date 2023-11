Klappt es diesmal mit Königsbesuch in Dillenburg?

Außerdem geht es um einen Bolzplatz in Oberscheld, die drei Glocken aus der evangelischen Stadtkirche und deren künftiger Verbleib, die Vereinsförderrichtlinie und eine Richtlinie, mit der die Ansiedlung von Medizinern in Dillenburg gefördert werden soll. Um in Zukunft eine bedarfsgerechte ärztliche Versorgung in Dillenburg erreichen zu können, sollen Ärzten finanzielle Hilfen zur Neuansiedlung und Praxenübernahme erhalten können. Damit soll das wirtschaftliche Risiko reduziert werden.