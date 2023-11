Kleidertauschbörse in Dillenburg 

Dillenburg. Die katholischen Kirchengemeinde und dem Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder laden für Samstag, 11. November, zur nächsten Kleidertauschbörse ein. Von 10 bis 13 Uhr verwandelt sich der Dillenburger Pfarrsaal der katholischen Kirche am Wilhelmsplatz in eine Fundgrube von schönen Second-Hand-Teilen. Getauscht werden Herbst-/Winterkleidung und Accesoires für Erwachsene in den Größen S-XXL (keine Kinderkleidung). Die Kleidungsstücke müssen gut erhalten und frisch gewaschen sein! Wer nichts zum Tauschen hat, darf sich zwei Teile aussuchen und umsonst mitnehmen. Kinder können gebrauchtes Spielzeug tauschen. Der Eintritt ist frei.