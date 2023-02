Heimische Singer-Songwriter am 11. März in Frohnhausen

Dillenburg-Frohnhausen. „Lieder und Geschichten in bewegten Zeiten“ gibt es im Rahmen einer Konzertreihe in der Evangelischen Kirchengemeinde Frohnhausen. Am Samstag, 11. März, präsentiert sie Benjamin Gail und Lars Peter. Beide haben während der Pandemie an neuen Songs gearbeitet und damit jeweils ein Album veröffentlicht, erläutern die Veranstalter in einer Pressemitteilung.