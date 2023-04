Konzert „Vom Dunkel zum Licht

Dillenburg. Die Reihe „Vom Dunkel zum Licht“ findet am Sonntag, 23. April, ihren Abschluss mit einem Instrumentalkonzert. Um 17 Uhr spielen Karsten Dobermann (Trompete) und Gerald Gatawis (Orgel), bekannt als Duo „Amis du Baroque“, in der evangelischen Stadtkirche Dillenburg. Auf dem Programm des Konzerts in Dillenburg stehen Werke von Georg Philipp Telemann, Louis Lefébure-Wély und Théodore Dubois und weiterer Komponisten. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang wird eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit in der Gemeinde erbeten.