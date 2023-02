Konzertabend in Frohnhausen

Dillenburg-Frohnhausen. Die evangelische Kirchengemeinde Frohnhausen lädt für Samstag, 25. Februar, zu einem Konzertabend „Spring of songs & stories“ ein. Um 19 Uhr spielen Michael Stahl, Thomas Stieben und Steffen Runzheimer Lieder, „die bewegen“ in der evangelischen Kirche in Frohnhausen. Im Anschluss gibt es Häppchen sowie heiße und kalte Getränke. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der nächste Abend der Konzertreihe im Frühling „spring of songs & stories“ findet am 11. März mit mit Lars Peter und Benjamin Gail statt.