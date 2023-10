Kreativmarkt in Dillenburg

Dillenburg. In Dillenburg findet am Sonntag, 5. November, ein Kreativmarkt statt. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren heimische Künstler im evangelischen Gemeindehaus am Zwingel ihre Produkte. Schmuck, Genähtes und Gefilztes, selbstkreierte Karten, Gewürze, Holzprodukte, Hundespielzeug und vieles mehr können dort gekauft werden. Außerdem wird ein Mittagessen und ein großes Kuchenbuffet angeboten. Der Erlös aus den Standmieten und des Essenverkaufs kommt der evangelischen Kirchengemeinde zu Gute.