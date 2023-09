Künstlerinnen aus Herborn und Dillenburg stellen in Zürich aus

Das Spezielle an der „Swissartexpo“ ist, dass sie offen für alle ist - egal, ob es sich um Kunstinteressierte, Künstler, Sammler oder auch einfach Passanten handelt, die zufällig an der Ausstellung am Hauptbahnhof vorbeilaufen. Die „Swissartexpo“ verlangt keinen Eintritt. So hat jeder die Möglichkeit, einen Blick auf die Kunstwerke zu werfen und direkt mit den Kunstschaffenden in Kontakt zu treten.