Kulturstammtisch in Dillenburg

Dillenburg. Der nächste „Kulturstammtisch“ vom Freundeskreis ehemaliger Mitglieder des Bundes der Vertriebenen (BdV) findet am Dienstag, 31. Januar, statt. Nach dem Kaffeetrinken zeigt Wolfgang Post einen 60-minütigen Bildbericht aus dem Jahr 2021 über seine Wanderung durch einst von Deutschen bewohnte Landschaften wie die Karpatendeutsche Siedlungen in der Slowakei und die Donauschwäbische Siedlungen in Ungarn. Beginn ist um 15 Uhr im Café Eckstein in Dillenburg (beim Friedhof). Gäste sind willkommen.