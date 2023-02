Kurs für zukünftige Großeltern

Dillenburg. Zukünftige Großeltern sind Adressaten eines eintägigen Kurses, der unter der Leitung von Christina Schwehn (Hebamme) am Samstag, 25. Februar, im Turnraum der AWO-Kita am Dillenburger „Zwingel“ stattfindet. Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre Kinder mit dem Nachwuchs unterstützen können. Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr statt. Anmeldungen sind online unter www.awo-lahn-dill.de, per E-Mail an fbs@awo-lahn-dill.de sowie telefonisch unter 02772-959616 möglich.