Dillenburg. Der DRK Kreisverband Dillenburg bietet einen neuen Kurs „Gedächtnistraining zur Kriminalprävention“ an. Er findet über drei Termine jeweils donnerstags von 14.30 bis 16 Uhr im kleinen Saal der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Dillenburg, Stadionstraße 2/4 statt. Die Termine sind am 9., 16. und 30. November. Die Polizei und andere Institutionen informieren regelmäßig die Bevölkerung über Möglichkeiten, sich vor Straftaten zu schützen. Dennoch haben Betrüger immer wieder leichtes Spiel mit ihren raffinierten Methoden und insbesondere ältere Menschen sind Zielgruppe solcher Straftaten. Unter Leitung der DRK-Gedächtnistrainerin Roswitha Mosch werden Techniken und Übungen vorgestellt, die die Wahrnehmung von solchen Betrugsdelikten, das Merken von Informationen und Strategien für kritische Situationen wie Telefonbetrug schulen und verbessern. Der Kostenbetrag für den Block mit drei Terminen beträgt 15 Euro. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es bei Birgit Göbel, Telefon 02771-30339 oder per E-Mail an Birgit.goebel@drk-dillenburg.de beziehungsweise bei Dominique Klein, Telefon 02771-303313 oder per E-Mail an Dominique.klein@drk-dillenburg.de