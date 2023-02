Dillenburg. Die Band „Ladykiller“ tritt am Samstag, 4. März, in der Gastrokneipe „Heritage - Die Erbse“ in Dillenburg (Erbsengasse 1) auf. Die fünf Musiker von „Ladykiller“ interpretieren ab 20 Uhr Lieder von Marius Müller-Westernhagen. Der Eintritt ist frei.