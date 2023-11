Lahn-Dill-Bergland-Energie stellt neue Funktionsträger vor

Die Gesellschafterversammlung der GmbH, die aus zwölf Kommunen des Lahn-Dill-Berglandes, der Lahn-Dill-Bergland-Energiegenossenschaft und den beiden strategischen Partnern Zentrale Pfarreivermögensverwaltung in der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau (ZPV) und EAM Natur Energie besteht, wollten die Sachkunde von Fatih Erden nicht verlieren und wählten ihn in den Aufsichtsrat, so Steubing.