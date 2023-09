Lahn-Dill-Bergland: Wasserkraft spült Geld in die Kasse

Der Kreisverband Lahn-Dill der Feuerwehr hat von der Lahn-Dill-Bergland Energiegenossenschaft eine Spende in Höhe von 10.000 Euro erhalten. Damit soll den Einsatzkräften gedankt werden, die im August 2022 den verheerenden Waldbrand zwischen dem Dillenburger Stadtteil Frohnhausen und Haiger-Niederroßbach bekämpft haben. Mit dem Geld wurde den Angaben zufolge ein Camp der Kreisjugendfeuerwehren am Aartalsee unterstützt. Eine Spende in Höhe von 10.000 Euro ging an den Förderverein Manderbach. Mit 5000 Euro unterstützt die Energiegenossenschaft die Fördervereine der Tafel in Dillenburg und den ambulanten Hospizdienst des Alten- und Pflegeheimes Haus Elisabeth in Dillenburg.