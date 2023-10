Landtagswahl: Was fällt in den Kommunen im Dillkreis auf?

In der Kreisgeschäftsstelle der CDU in Wetzlar herrscht am Wahlabend ausgelassene Stimmung. CDU-Direktkandidat Frank Steinraths (l.) freut sich über die Unterstützung der Jungen Union. Zu den Gratulanten zählen auch drei Kommunalpolitiker aus dem nördlichen Kreisgebiet: Leo Müller (2.v.l.), Kevin Deusing (2.v.r.) und Gabriel Schneider (r.).