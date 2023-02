Leben im Erdbebengebiet: "Diese Angst ist unbeschreiblich"

Die Helfer sind unermüdlich in Iskenderun im Einsatz: Mehmet Erzin (7. v. l.) mit Einsatzkräften aus Spanien. (© Mehmet Erzin)

Gürdal Güler aus Dillenburg steht in ständigem Kontakt mit seinem Freund Mehmet Erzin in Iskenderun. Er hat das Beben im Südosten der Türkei überlebt. Was passiert jetzt vor Ort?