„LebensArt“ Dillenburg öffnet ihre Türen

Dillenburg. Mit einer Vielzahl neuer Anbieter und Produkte gastiert die Messe „LebensArt“ vom 23. bis 25. Juni in Dillenburg. Rund um das Landgestüt entsteht für wenige Tage eine Shopping-Oase., veranstaltet von der Lübecker Firma „Das AgenturHaus“. Speziell für Pflanzenfreunde ist die „LebensArt“ ein grünes Paradies, versprechen die Veranstalter. Fünf heimische und niederländische Pflanzenhändler und Fachgärtnereien bieten vieles, was Haus und Garten attraktiver macht. Damit das üppige Pflanzen-Shoppen besonders komfortabel ist, bieten die Veranstalter einen Depotservice an. Unter dem Motto „Shoppen ohne Schleppen“ werden die Einkäufe an den Ständen abgeholt und in ein zentrales Depot gebracht. Von dort können die grünen Schätze direkt in den Kofferraum der Besucher wandern.