Lebenshilfe Dillenburg ebnet Weg auf den Arbeitsmarkt

Haiger/Dillenburg. „Hier will ich bleiben“: Jessica Fabel hat ihr berufliches Zuhause gefunden – im DRK-Seniorenzentrum in Haiger. In der dortigen Wäscherei arbeitet die ehemalige Beschäftigte der Reha-Werkstatt Haiger nun schon im siebten Jahr – vom Praktikum über die Betriebsintegrierte Beschäftigung (BiB) bis zur Festanstellung im sogenannten Budget für Arbeit (BfA).