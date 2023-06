Lebenshilfe-Film beim Dillenburger Open-Air-Kino

Dillenburg. Vom 22. Juni bis zum 2. Juli findet wieder das Dillenburger Open-Air-Kino auf dem Schlossberg statt. Neben Filmgrößen wie Colin Farrell und Christoph Maria Herbst kommen dort in diesem Jahr auch Schauspieler zur Geltung, die dem Publikum bislang eher unbekannt sein dürften: Mikica Micic, Daniel Bernhardt und Antonia Ramon – drei Menschen mit Behinderung, die die Hauptrollen in der neuen Filmproduktion der Lebenshilfe Dillenburg spielen. „Die Hangoveraner“ heißt der Kurzfilm und erzählt mit viel Augenzwinkern die Geschichte der Schlacht um Dillenburg im Jahre 1760. Das inklusive Projekt ist am Himmelfahrts-Wochenende unter Leitung von Lebenshilfe-Kulturreferent Sascha Kirchhoff und Filmemacher Manuel Bahmer gedreht worden - in Kooperation mit der Oranienstadt Dillenburg sowie der Projektgruppe des Dillenburger Museumsvereins „Leben im 18. Jahrhundert“ mit einem Setting aus rund 170 Darstellern aus ganz Deutschland und unterstützt von der Sparkasse Dillenburg und dem Lions Club Dillenburg Schlossberg. Das „mittelalterliche Hangover“, wie der Streifen in den Medien bereits genannt wurde, wird an allen Abenden als Vorfilm im Programm gezeigt.