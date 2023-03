Dillenburg. Zu einer Buchvorstellung und Gespräch mit Renate Steinseifer über das Schickal jüdischer Famiien in Haiger während des Nationalsozialismus lädt die Gesellschaft für chrislich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg gemeinsam mit der Wilhelm-von-Oranien-Schule für Dienstag, 7. März, in das Atrium der Schule in Dillenburg ein. Beginn ist um 19 Uhr.