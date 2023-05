Lesung mit Michel Bergmann

Dillenburg. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dillenburg und die Buchhandlung Rübezahl laden für Mittwoch, 10. Mai, zu einer Lesung mit dem Regisseur, Produzent und Romanautor Michel Bergmann ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Rübezahl am Hüttenplatz in Dillenburg. Bergmann stellt seinen neuen Roman „Mameleben oder das gestohlene Glück“ vor. Im Zentrum der Familiengeschichte steht seine Mutter. Charlotte Meinstein, geboren am 14. März 1916 in Zirndorf. „Mameleben“ ist eine Mischung aus biographischer Spurensuche, Erzählung seiner persönlichen Lebensgeschichte und nebenbei eine Geschichte der überlebenden Juden in Deutschland. Der Eintritt ist frei.