Line Dance für Anfänger

Dillenburg. Der Tanzsportclub Orange - Blau Dillenburg beginnt mit einer weiteren Line Dance Gruppe für Anfänger. Beim Line Dance benötigt man keinen Partner und er ist für alle Altersgruppen geeignet. Man braucht nur Spaß an der Musik und Bewegung. Tanzinteressierte sind zum Schnuppertraining am Dienstag, 19. September, von 17 bis 18.30 Uhr in den Gewerblichen Schulen in Dillenburg (Raum A016) eingeladen. Wer seine bereits guten Kenntnisse auffrischen möchte, kann auch beim Fortgeschrittenen-Training mittwochs ab 18 Uhr im Donsbacher Dorfgemeinschaftshaus reinschnuppern. Nähere Informationen gibt Übungsleiterin Petra Gail unter Telefon 02771-36421.