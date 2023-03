Linksabbieger löst in Dillenburg Kettenreaktion aus

Der Audifahrer aus Wetzlar klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Dillenburger Krankenhaus. Der in der Gemeinde Dietzhölztal lebende Polofahrer und der in Dillenburg lebende BMW-Fahrer blieben unverletzt. Die Schäden an den drei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 6500 Euro.