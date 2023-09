„Luther und das Lied“ in Vortrag und Musik

Dillenburg. „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ gehört zu den ersten und wichtigsten geistlichen Lieddichtungen Martin Luthers. Er schrieb dieses Erzähllied, das zentrale Inhalte des reformatorischen Verständnisses der Erlösungstat Gottes beinhaltet, im Jahr 1523. Fünfhundert Jahre später soll mit Musik und Vortrag am 24. September um 17 Uhr im Gemeindehaus Zwingel in Dillenburg an dieses Jubiläum erinnert werden.