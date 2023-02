Dillenburg. Der Männerkreis der evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg lädt für Dienstag, 21. Februar, zu einem besonderen Abend in das Gemeindehaus am Zwingel ein. Das Thema lautet um 19 Uhr: „Karl May – ein christlicher Missionar?“ Der frühere Donsbacher Pfarrer Thorsten Backwinkel-Pohl referiert über seine Sicht auf die Karl-May-Literatur, die in den letzten Monaten in Verruf geraten ist. Der Eintritt ist frei.