Manderbacher feiern Dorffest

Dillenburg-Manderbach. Am kommenden Samstag, 1. Juli, feiern die Manderbacher ihr Dorffest – und damit auch sich selbst. Die funktionierende Kooperation der örtlichen Vereine, Gruppierungen und Gemeinden lässt das Fest im Wortsinne zu einem Gemeinschaftsfest werden. Um 11.15 Uhr wird auf dem ehemaligen Schulhof an der Dorfkirche die Eröffnung stattfinden. Auf den Straßen, Plätzen und Höfen um die Kirche herum werden verschiedene Mitmachstationen aufgebaut: Hüpfburg, Rollenrutsche, ein Bastelzelt, Torwandschießen, Kinderschminken und Glitzer-Tattoos warten auf die Kinder. Die Jugendfeuerwehr bietet ein Wettspritzen an und der Tennisclub Manderbach hat ein Tennis-Kleinfeld aufgebaut. In der Kirchstraße wartet eine Traktoren- und Oldtimerausstellung. Bis 17 Uhr sind die Stände geöffnet, ab 19.30 Uhr wird der gemütliche Teil mit Musik und Beisammensein eingeläutet.