Material für die Dorfchronik Niederscheld gesucht

Dillenburg-Niederscheld. Im Zuge des 750. Dorfjubiläums wird die in die Tage gekommene Dorfchronik von Niederscheld aufgearbeitet und aktualisiert. Bis zum 31. Oktober (Dienstag) ist noch Zeit, Bildmaterial, Texte, Anekdoten oder andere interessante Informationen einzureichen. Danach kann eine Weiterverarbeitung und Einbindung in die neue Chronik nicht mehr gewährleistet werden. Beiträge können an die „Vereinigung Dorfgemeinschaft Niederscheld“ (VDN) per E-Mail unter oeffentlichkeit750nds@web.de und über die Facebook-Präsenz „750 Jahre Niederscheld“ eingereicht werden.