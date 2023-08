Matthias Grünert spielt beim Dillenburger Orgelsommer

Dillenburg. Das siebte Konzert beim Dillenburger Orgelsommer in der katholischen Pfarrkirche Dillenburg am Sonntag, 27. August, um 17 Uhr gestaltet der Kantor der Dresdener Frauenkirche, Matthias Grünert. Sein Programm besteht aus Werken von Johann Sebastian Bach (Concerto a-Moll sowie Toccata und Fuge d-Moll), Johann Christian Heinrich Rinck (Konzert F-Dur) und Felix Mendelssohn (Sonate D-Dur). Der Eintritt ist frei, am Ende wird um eine Spende zur Unterstützung dieser ökumenischen Konzertreihe gebeten.