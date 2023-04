Mehr als Bratwurst: Blitzendes Chrom und Köstliches vom Grill

In der Hoffnung, den begehrte Titel nach Hause zu holen, treten Grillteams aus der gesamten Bundesrepublik bei der Hessischen Landesgrillmeisterschaft an. Der Wettbewerb ist von der German Barbecue Association lizensiert. Unter www.bbq-dillenburg.de können die Regeln nachgelesen werden. Neben den Profis werden auch ambitionierte Amateure antreten. Der Wettbewerb beginnt um 11 Uhr im Dillenburger Hofgarten. Insgesamt werden die Teams vier Gänge zubereiten, die im Anschluss von einer Jury bewertet werden. Davon profitieren auch die Zuschauer: Probierhäppchen sind durchaus erwünscht. Und: Auch die Besucher können sich an der Bewertung der Grillteams beteiligen. Im Rahmen einer Publikumsjury werden die Darstellung und die Aktivitäten der Grillteams am Stand von den Gästen bewertet, die damit auch an einer Verlosung teilnehmen. Als Gewinn winkt natürlich Grillzubehör. Ambitionierte Verkoster melden sich dazu am Infostand vor dem ausgewiesenen Jurybereich.