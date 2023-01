Mehr barrierefreie Haltestellen in Dillenburg

Schon barrierefrei ausgebaut sind die Haltestellen „Deutsche Bank”, „Hof-Feldbach-Straße”, „Rolfesstraße”, „Wilhelmstraße” und „Frankstraße” in der Kernstadt sowie „Schulstraße” in Eibach und „Grubstraße” in Donsbach.

2023 barriefrei werden sollen die Haltestellen „Konrad-Adenauer-Allee” und „Stadtwerke” in Dillenburg sowie „Industriestraße“ in Frohnhausen und „Kirche“ in Oberscheld.