Mikroklima um Dillenburg

Dillenburg. Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland lädt an fünf Terminen im Juli zu einer Wanderung in Dillenburg ein. Es geht dabei um um das Mikroklima und darum, wie Topographie, Boden, Pflanzen, Licht und Luft die klimatischen Verhältnisse auf kleinstem Raum beeinflussen. Die vierstündigen Wanderungen finden am 1. Juli (Samstag), 9. Juli (Sonntag), 15. Juli (Samstag), 23. Juli (Sonntag) und 29. Juli (Samstag) statt. Start ist jeweils um 15.30 Uhr am Parkplatz an der Kreuzung Vogelstange/Am Rennweg in Dillenburg. Empfehlenswert sind festes Schuhwerk und ein Kompass. Die Kosten betragen 10 Euro pro Person. Um Anmeldung wird per E-Mail unter jgegend@t-online.de oder telefonisch unter 0160-92823910 gebeten.