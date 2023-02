Dillenburg-Frohnhausen. Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Blutspenden: Die nächste Aktion in Frohnhausen findet am Dienstag, 28. Februar, von 15.45 bis 20 Uhr in der Turnhalle der Goldbachschule statt. Die Teilnahme an der Blutspende ist nur mit Terminreservierung möglich. Eine Übersicht aller Blutspendetermine gibt es online auf der Homepage www.blutspende.de/termine.