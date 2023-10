Moment Mal: Blut spenden

Haben Sie schon mal Blut gespendet? Ich muss zugeben: Ich nicht. Warum? Das kann ich selbst nicht so genau beantworten. Vielleicht, weil ich nicht so genau wusste, was dabei auf mich zukommt und ich mich doch ein wenig vor der Nadel im Arm gescheut habe. Gründe, die dafür sprechen, sein Blut zu spenden, findet man jedenfalls viele. Ganz oben auf der Liste: Man hilft anderen. Das Deutsche Rote Kreuz schreibt sogar, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, mit seiner Spende zur Rettung von drei Leben beitragen zu können.