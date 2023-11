Moment Mal: Die Seuche

Der Plan lautete: Eine Woche Fortbildung zum Thema Online-Journalismus. In einem Wasserschloss in Nordrhein-Westfalen fand die Weiterbildung statt. Laptop, Smartphone und Kopfhörer: Ich hatte wirklich an alles gedacht. Zumindest glaubte ich das. Doch bereits der erste Tag strafte mich Lügen. Denn das Wichtigste hing zu Hause in meinem Schrank: die kuschelige Winterjacke. Bei Außentemperaturen von zehn Grad und einer laufenden Klimaanlage im Seminarraum bitter nötig. Ich musste mir also etwas einfallen lassen und zog einfach alles an, was ich dabei hatte. Doch auch die drei Schichten Pullover und die zwei Liter Tee am Tag konnten die anbahnende Seuche nicht aufhalten. Das Resultat der Fortbildung: Eine Woche Fieber. Wenn es nächste Woche wieder für mich nach Hamm geht, packe ich als Erstes meine Winterjacke ein.