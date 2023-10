Moment Mal: Digitaler Einkauf

Das hat zur Folge, dass ich vor dem Geschäft die immer gleiche Diskussion mit dem Nachwuchs führe. „Mama, können wir den Scanner-Wagen nehmen?“ „Nein.“ „Warum nicht?“ „Das ist mir zu kompliziert.“ „Ich kann das doch machen. Das ist ganz einfach.“ „Nein. Machen wir beim nächsten Mal, wenn wir mehr Zeit haben.“ Komischerweise haben wir aber nie Zeit. Beim „normalen“ Einkauf weiß ich schließlich aus jahrzehntelanger Erfahrung, was mich erwartet: Eine Schlange an der Kasse, ein Vordermann, der das Geld passend in Münzen aus dem Portemonnaie hervorkramt und am Ende die immer gleiche Frage der Kassiererin: „Sammeln Sie Punkte?“ Wenn ich jetzt so darüber nachdenke: Vielleicht sollte ich doch den Schritt ins digitale Zeitalter machen. Ich habe ja einen Neunjährigen, der mir zur Seite steht.