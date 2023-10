Moment Mal: Omas Rührei

Aber warum ist das so? Ich tippe den Artikel an. „Essen ist häufig an Erinnerungen und Emotionen gekoppelt. In diesem Fall Erinnerungen an die Kindheit“, lautet der erste Satz. Sofort schießen mir Erinnerungen in den Kopf. Erinnerungen an schöne Wochenenden, die ich als Kind bei meinen Großeltern verbracht habe. Erinnerungen an das Essen, das meine Oma für mich gekocht hat. Und eben auch ihr Rührei, das es zum Frühstück gab. Ich denke darüber nach, wann ich meine Großeltern das nächste Mal besuchen könnte. Vielleicht macht mir meine Oma ja sogar ein Brot mit Rührei.