Moment Mal: Suchen und Finden

„Du verräumst immer alles“, hält mir meine Familie mitunter vor. Das stimmt natürlich nicht. Also, nicht so ganz. Vielleicht kann es manchmal vorkommen, dass ich Dinge, die irgendwo in der Wohnung rumliegen, wegräume – und anschließend vergesse, wohin. Meistens sind die Sachen dann weg. Bis ich sie irgendwann zufällig wiederfinde. Allerdings nicht dort, wo ich sie gesucht habe. Der Zollstock zum Beispiel gehört nicht in den Vorratsschrank, das Handy-Ladekabel hat in der „Monopoly“-Spieleverpackung nichts zu suchen und die Taschenlampe hat ihren Platz in der Flur-Kommode – und nicht im Kinderschuh.