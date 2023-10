Moment mal: Suchen und Finden II

Auch bei mir zu Hause verschwinden immer wieder Sachen. Wenn ich aber systematisch vorgehe und genau überlege, bei welcher Gelegenheit ich das gesuchte Teil zum letzten Mal in der Hand hatte, habe ich eine fast 100-prozentige Trefferquote. Beispiele gefällig? Das Portemonnaie liegt garantiert auf der Waschmaschine, weil ich die Börse aus der Gesäßtasche gefischt habe, bevor ich die Hose in die Trommel gestopft habe. Ein anderer Klassiker ist der verschwundene Autoschlüssel. Kombiniere: Er liegt auf dem Toilettenspülkasten oder am Waschbecken.