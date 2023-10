Moment Mal: Türöffner

Mein Portemonnaie quillt über. Ja, es platzt aus allen Nähten. Nicht etwa, weil so viele Münzen und Scheine darin wären. Nein. Vielmehr sind es die ungezählten Treuekarten, die einem manchmal ungefragt in die Hand gedrückt werden. Dabei sammle ich keine Punkte. Jedenfalls sind geschätzt 90 Prozent der Plastikkarten in meinem Geldbeutel überflüssig. Die wichtigsten stecken ohnehin vorne in einem Fach und sind gleich greifbar. Die nicht genutzten liegen nun Zuhause in einer Schublade. Nur falls sie doch mal gebraucht werden.