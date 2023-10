Musical-Konzert bei der FeG

Dillenburg. Die Freie evangelische Gemeinde Dillenburg (FeG) lädt für Samstag, 28. Oktober, zu einem Musical-Konzert ein. Im Gemeindehaus (Stadionstraße 4) wird um 18.30 Uhr das Musical „HIOB“ aufgeführt. Ein aus 70 Teenagern bestehender Chor im Zusammenwirken mit einer jungen, peppigen Live-Band präsentieren ein Bühnenstück aus 13 Songs und Theaterszenen. Im Musical geht es um eine moderne Umsetzung der biblischen Geschichte von Hiob. Das Stück wird neben dem Konzert in Dillenburg von 39 Projektchören an 156 Orten durch Adonia deutschlandweit aufgeführt. Adonia ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe, welcher Musicalfreizeiten veranstaltet. Der Eintritt zum Musical-Konzert ist frei. Um eine freiwillige Spende wird gebeten.