Musikabend für den guten Zweck genießen

Andreas Balzer sei kein Unbekannter bei Veranstaltungen der Lebenshilfe-Stiftung. Wie bereits 2019 werde er wieder das Publikum mit Stücken der Comedian-Harmonists, Max Raabe und anderen in seinen Bann ziehen, verspricht die Lebenshilfe. Regina Zimmermann-Emde werde ihn an diesem Abend am Flügel begleiten.